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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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россия обстреляла Херсонскую область: двое погибших, среди 11 раненых есть ребенок

Киев • УНН

 • 634 просмотра

2 июня россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии и дронов, убив двух человек. Ранены 11 мирных жителей, в том числе пятилетний ребенок.

россия обстреляла Херсонскую область: двое погибших, среди 11 раненых есть ребенок

В результате российских обстрелов Херсонской области 2 июня погибли 2 человека, еще 11 пострадали, среди них есть ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Детали

По данным следствия, 2 июня 2025 года вооруженные силы рф обстреляли населенные пункты Херсонской области. Они применили артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

11 мирных жителей были ранены в Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе. Среди пострадавших – пятилетний ребенок. Около 04:00 российские войска обстреляли из артиллерии Херсон. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

Также в Херсоне погиб водитель автомобиля скорой помощи. Около 17:00 он был поражен вражеским FPV-дроном.

Напомним

В результате российского удара по Сумам ранены два человека. Также были повреждены шесть частных домов, три дачных дома и промышленный объект.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Херсонская область
Херсон
Сумы
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