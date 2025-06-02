россия обстреляла Херсонскую область: двое погибших, среди 11 раненых есть ребенок

В результате российских обстрелов Херсонской области 2 июня погибли 2 человека, еще 11 пострадали, среди них есть ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Детали

По данным следствия, 2 июня 2025 года вооруженные силы рф обстреляли населенные пункты Херсонской области. Они применили артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

11 мирных жителей были ранены в Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе. Среди пострадавших – пятилетний ребенок. Около 04:00 российские войска обстреляли из артиллерии Херсон. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

Также в Херсоне погиб водитель автомобиля скорой помощи. Около 17:00 он был поражен вражеским FPV-дроном.

Напомним

В результате российского удара по Сумам ранены два человека. Также были повреждены шесть частных домов, три дачных дома и промышленный объект.