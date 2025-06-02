Удар рф по Сумах: показали наслідки

Внаслідок удару російських загарбників по Сумах дві людини зазнали поранень, було пошкоджено шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури, повідомили в ДСНС, показавши наслідки ворожої атаки, пише УНН.

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"Внаслідок російського обстрілу житлового сектору міста травмовані дві людини. Рятувальники обстежили території, які потрапили під удар, та надали першочергову допомогу громадянам", - повідомили ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено вісім будівель, зокрема об’єкт промислової інфраструктури.

"Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури", - сказано в повідомленні.

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