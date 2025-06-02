Удар рф по Сумах: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Сум поранено двох людей. Пошкоджено шість приватних будинків, три дачних будинки та об’єкт промисловості.
Внаслідок удару російських загарбників по Сумах дві людини зазнали поранень, було пошкоджено шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури, повідомили в ДСНС, показавши наслідки ворожої атаки, пише УНН.
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"Внаслідок російського обстрілу житлового сектору міста травмовані дві людини. Рятувальники обстежили території, які потрапили під удар, та надали першочергову допомогу громадянам", - повідомили ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено вісім будівель, зокрема об’єкт промислової інфраструктури.
"Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури", - сказано в повідомленні.
росіяни атакували околиці Сум: вдарили по промисловому об'єкту, поранено двох людей02.06.25, 11:37 • 1740 переглядiв