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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 11297 перегляди

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Удар рф по Сумах: показали наслідки

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Внаслідок обстрілу Сум поранено двох людей. Пошкоджено шість приватних будинків, три дачних будинки та об’єкт промисловості.

Удар рф по Сумах: показали наслідки

Внаслідок удару російських загарбників по Сумах дві людини зазнали поранень, було пошкоджено шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури, повідомили в ДСНС, показавши наслідки ворожої атаки, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок російського обстрілу житлового сектору міста травмовані дві людини. Рятувальники обстежили території, які потрапили під удар, та надали першочергову допомогу громадянам", - повідомили ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено вісім будівель, зокрема об’єкт промислової інфраструктури.

"Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури", - сказано в повідомленні.

росіяни атакували околиці Сум: вдарили по промисловому об'єкту, поранено двох людей02.06.25, 11:37 • 1740 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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