Удар рф по Сумам: показали последствия
Киев • УНН
В результате обстрела Сум ранены два человека. Повреждены шесть частных домов, три дачных дома и объект промышленности.
В результате удара российских захватчиков по Сумам два человека получили ранения, были повреждены шесть частных домовладений, три дачных дома и объект промышленной инфраструктуры, сообщили в ГСЧС, показав последствия вражеской атаки, пишет УНН.
Детали
"В результате российского обстрела жилого сектора города травмированы два человека. Спасатели обследовали территории, попавшие под удар, и оказали первоочередную помощь гражданам", - сообщили ГСЧС.
В результате вражеского обстрела было повреждено восемь зданий, в том числе объект промышленной инфраструктуры.
"В результате атаки повреждены шесть частных домовладений, три дачных дома и объект промышленной инфраструктуры", - сказано в сообщении.
россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека02.06.25, 11:37 • 1738 просмотров