Удар рф по Сумам: показали последствия

В результате удара российских захватчиков по Сумам два человека получили ранения, были повреждены шесть частных домовладений, три дачных дома и объект промышленной инфраструктуры, сообщили в ГСЧС, показав последствия вражеской атаки, пишет УНН.

Детали

"В результате российского обстрела жилого сектора города травмированы два человека. Спасатели обследовали территории, попавшие под удар, и оказали первоочередную помощь гражданам", - сообщили ГСЧС.

В результате вражеского обстрела было повреждено восемь зданий, в том числе объект промышленной инфраструктуры.

"В результате атаки повреждены шесть частных домовладений, три дачных дома и объект промышленной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека