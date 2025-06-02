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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Удар рф по Сумам: показали последствия

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В результате обстрела Сум ранены два человека. Повреждены шесть частных домов, три дачных дома и объект промышленности.

Удар рф по Сумам: показали последствия

В результате удара российских захватчиков по Сумам два человека получили ранения, были повреждены шесть частных домовладений, три дачных дома и объект промышленной инфраструктуры, сообщили в ГСЧС, показав последствия вражеской атаки, пишет УНН.

Детали

"В результате российского обстрела жилого сектора города травмированы два человека. Спасатели обследовали территории, попавшие под удар, и оказали первоочередную помощь гражданам", - сообщили ГСЧС.

В результате вражеского обстрела было повреждено восемь зданий, в том числе объект промышленной инфраструктуры.

"В результате атаки повреждены шесть частных домовладений, три дачных дома и объект промышленной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека02.06.25, 11:37 • 1738 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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