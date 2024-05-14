росія активізувала спроби дискредитації Української формули миру - ЦПД
Київ • УНН
росія активізувала зусилля з дискредитації мирної формули України, погрожуючи військовою ескалацією і відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум", якщо Захід втрутиться на поле бою.
рф на тлі наступальної операції у Харківській області вдалася до більш войовничої риторики щодо Української формули миру, намагаючись залякати та схилити Захід до поступок москві. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
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Зокрема, очільник мзс рф сергій лавров, коментуючи саміт щодо Формули миру, який відбудеться у Швейцарії, висловив такі маніпулятивні заяви:
- "рф готова до переговорів з урахуванням реальностей, які склалися".
- "Якщо Захід хоче битися на полі бою - будь ласка".
- "Швейцарія не підходить для переговорів, бо відмовилася від нейтралітету".
- "Стамбульськими угодами можна було завершити війну на вигідних для України умовах".
У ЦПД зазначили, що рф бачить загрозу в Українській формулі миру, докладає зусиль для її дискредитації напередодні саміту в Швейцарії. Повторюючи тезу про нібито готовність до переговорів, рф підвищує градус погроз. А також хоче змусити держави Заходу зменшити військову й дипломатичну підтримку України.
Нагадаємо
росія погрожує військовою ескалацією в Україні, якщо Захід втрутиться на поле бою, відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум".