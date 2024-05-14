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росія активізувала спроби дискредитації Української формули миру - ЦПД

росія активізувала спроби дискредитації Української формули миру - ЦПД

Київ • УНН

 • 18547 перегляди

росія активізувала зусилля з дискредитації мирної формули України, погрожуючи військовою ескалацією і відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум", якщо Захід втрутиться на поле бою.

рф на тлі наступальної операції у Харківській області вдалася до більш войовничої риторики щодо Української формули миру, намагаючись залякати та схилити Захід до поступок москві. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Зокрема, очільник мзс рф сергій лавров, коментуючи саміт щодо Формули миру, який відбудеться у Швейцарії, висловив такі маніпулятивні заяви:

  • "рф готова до переговорів з урахуванням реальностей, які склалися".
  • "Якщо Захід хоче битися на полі бою - будь ласка".
  • "Швейцарія не підходить для переговорів, бо відмовилася від нейтралітету".
  • "Стамбульськими угодами можна було завершити війну на вигідних для України умовах".

У ЦПД зазначили, що рф бачить загрозу в Українській формулі миру, докладає зусиль для її дискредитації напередодні саміту в Швейцарії. Повторюючи тезу про нібито готовність до переговорів, рф підвищує градус погроз. А також хоче змусити держави Заходу зменшити військову й дипломатичну підтримку України.

Нагадаємо

росія погрожує військовою ескалацією в Україні, якщо Захід втрутиться на поле бою, відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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