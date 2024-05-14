россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

рф на фоне наступательной операции в Харьковской области прибегла к более воинственной риторике относительно Украинской формулы мира, пытаясь запугать и склонить Запад к уступкам москве. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В частности, глава мида рф сергей лавров, комментируя саммит по Формуле мира, который состоится в Швейцарии, высказал такие манипулятивные заявления:

"рф готова к переговорам с учетом сложившихся реальностей".

"Если Запад хочет сражаться на поле боя - пожалуйста".

"Швейцария не подходит для переговоров, потому что отказалась от нейтралитета".

"Стамбульскими соглашениями можно было завершить войну на выгодных для Украины условиях".

В ЦПД отметили, что рф видит угрозу в украинской формуле мира, прилагает усилия для ее дискредитации накануне саммита в Швейцарии. Повторяя тезис о якобы готовности к переговорам, рф повышает градус угроз. А также хочет заставить государства Запада уменьшить военную и дипломатическую поддержку Украины.

Напомним

россия угрожает военной эскалацией в Украине, если Запад вмешается на поле боя, отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум".