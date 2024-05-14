россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  101163 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  103440 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  131642 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  135191 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129215 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174606 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210129 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214943 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206015 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

россия активизировала усилия по дискредитации мирной формулы Украины, угрожая военной эскалацией и отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум", если Запад вмешается на поле боя.

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россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Ситуация на восточном фронте остается обостренной, бои продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях. На одних направлениях враг имеет частичный успех, на других ВСУ вытесняют противника.

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Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолом перспективы заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

Российская пропаганда начала дезинформационные кампании, преувеличивая успешное наступление в Харьковской области, чтобы посеять панику, демотивировать гражданское население и военных, а также ввести в заблуждение относительно успехов российской армии.

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россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре

Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. Известно об ударе по жилой высотке в центре города.

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россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре

После принятия закона об иноагентах парламент Грузии ввел "красный уровень"

Парламент Грузии ввел "красный уровень" безопасности, требуя от всех депутатов и сотрудников, кроме основного персонала, покинуть здание, после принятия противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.

Новости Мира •   •  4254 просмотра
После принятия закона об иноагентах парламент Грузии ввел "красный уровень"

Совет ЕС одобрил соглашение о о миграции и убежище, несмотря на оппозицию со стороны Польши и Венгрии

Совет Европейского Союза принял ряд правил, реформирующих всю систему предоставления убежища на континенте, при этом Польша и Венгрия проголосовали против всего пакета законов.

политика •   •  4674 просмотра
Совет ЕС одобрил соглашение о о миграции и убежище, несмотря на оппозицию со стороны Польши и Венгрии

Каждые 9 минут в мире от укусов животных умирает один человек - ВОЗ

Каждые 9 минут в мире от укусов животных умирает один человек, причем 40% смертей приходится на детей в возрасте до 15 лет.

Общество •   •  5102 просмотра
Каждые 9 минут в мире от укусов животных умирает один человек - ВОЗ

Зеленский подписал закон о таможенном оформлении биометана

Украина приняла закон, регулирующий таможенное оформление экспорта биометана, способствуя развитию этого сектора возобновляемой энергетики, выполнению обязательств по декарбонизации, увеличению экспортного потенциала и привлечению инвестиций.

Экономика •   •  7151 просмотра
Зеленский подписал закон о таможенном оформлении биометана

Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки

Российская армия нанесла удары по жилым кварталам Харькова. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Война •   •  6941 просмотра
Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки