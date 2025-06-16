Рівень загрози підвищено до максимального: Держдеп оновив попередження про поїздки в сектор Газа та Ізраїль

Держдепартамент США оновив попередження про поїздки до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан і в сектор Газа, підвищивши рівень загрози до максимального - "не відвідувати". Про це йдеться на сайті Держдепу США, передає УНН.

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Як вказується на сайті Держдепу, оновлене рішення видане у зв’язку з погіршенням ситуації з безпекою і схваленням добровільного виїзду членів сімей американських дипломатів і частини не задіяного в оперативній роботі персоналу. Як уточнили в Держдепі, дозвіл на виїзд із Близького Сходу було видано 14 червня через "нестабільну і непередбачувану обстановку" в регіоні.

У Держдепі закликали громадян не подорожувати до Ізраїлю через збройний конфлікт, тероризм та громадянські заворушення, до Західного берегу через тероризм та громадянські заворушення, а до сектору Гази через тероризм та збройний конфлікт.

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Новини Ісламської Республіки Іран, частина державного телевізійного мовника Ірану, заявляють про напад Ізраїлю.