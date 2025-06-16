Уровень угрозы повышен до максимального: Госдеп обновил предупреждение о поездках в сектор Газа и Израиль
Киев • УНН
Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках в Израиль, Западный берег и сектор Газа, повысив уровень угрозы до максимального. Причиной является ухудшение ситуации с безопасностью и нестабильная обстановка.
Госдепартамент США обновил предупреждение о поездках в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, повысив уровень угрозы до максимального - "не посещать". Об этом говорится на сайте Госдепа США, передает УНН.
Детали
Как указывается на сайте Госдепа, обновленное решение выдано в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и одобрением добровольного выезда членов семей американских дипломатов и части не задействованного в оперативной работе персонала. Как уточнили в Госдепе, разрешение на выезд из Ближнего Востока было выдано 14 июня из-за "нестабильной и непредсказуемой обстановки" в регионе.
В Госдепе призвали граждан не путешествовать в Израиль из-за вооруженного конфликта, терроризма и гражданских беспорядков, на Западный берег из-за терроризма и гражданских беспорядков, а в сектор Газа из-за терроризма и вооруженного конфликта.
Напомним
Новости Исламской Республики Иран, часть государственного телевизионного вещателя Ирана, заявляют о нападении Израиля.