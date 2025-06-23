Рятувальники оприлюднили наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
Київ • УНН
Київ зазнав чергового обстрілу БпЛА та балістики в ніч на 23 червня, ДСНС ліквідовувала наслідки на кількох локаціях. Пошкоджено багатоповерхівку та бізнес-центри, є пожежі. Врятовано 7 людей.
У ніч проти 23 червня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала наслідки ворожої атаки, передає УНН.
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Зазначається, що рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом'янському та Шевченківському районі.
Рятувальники повідомили, що у Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху.
"Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку", - поінформували в ДСНС.
Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку
Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння.
Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків БпЛА. Виникли пожежі, є постраждалі.
Під час нічної атаки на Київ було пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин" та прилеглу територію.
Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених23.06.25, 04:21 • 8364 перегляди