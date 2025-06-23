Рятувальники оприлюднили наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ

У ніч проти 23 червня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала наслідки ворожої атаки, передає УНН.

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Зазначається, що рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом'янському та Шевченківському районі.

Рятувальники повідомили, що у Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху.

"Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку. За допомогою автодрабини та триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку", - поінформували в ДСНС.

Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку - йдеться у дописі.

Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння.

Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель - додали в ДСНС.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків БпЛА. Виникли пожежі, є постраждалі.

Під час нічної атаки на Київ було пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин" та прилеглу територію.

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