Спасатели обнародовали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 40435 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 72251 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 62737 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 81772 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 179719 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 135018 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 254258 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 128902 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 139903 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 313340 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
82%
745мм
Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: Воздушные Силы ВСУ предупредили о большом количестве вражеских дронов22 июня, 21:09 • 12993 просмотра
В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов22 июня, 21:21 • 14438 просмотра
россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой: 5 пострадавших, последствия обстрела зафиксированы в семи районах города22:36 • 23551 просмотра
Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"01:24 • 10056 просмотра
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых02:21 • 8212 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 254258 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 313340 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 196020 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 245231 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 143145 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 69570 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 179719 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 72852 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 75987 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 81980 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

Спасатели обнародовали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Киев подвергся очередному обстрелу БПЛА и баллистики в ночь на 23 июня, ГСЧС ликвидировала последствия на нескольких локациях. Повреждена многоэтажка и бизнес-центры, есть пожары. Спасены 7 человек.

Спасатели обнародовали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев

В ночь на 23 июня Киев оказался под очередным российским обстрелом БПЛА и баллистики. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показала последствия вражеской атаки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города, в частности в Соломенском и Шевченковском районе.

Спасатели сообщили, что в Шевченковском районе в результате атаки повреждено перекрытие 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши.

"Произошел пожар автомобилей во дворе дома. С помощью автолестницы и трехколенной лестницы производится эвакуация жителей дома", - проинформировали в ГСЧС.

Сейчас спасены 7 человек, из них одна беременная женщина

- говорится в сообщении.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.

Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БПЛА и повреждения нежилых зданий

- добавили в ГСЧС.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним

В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Возникли пожары, есть пострадавшие.

Во время ночной атаки на Киев был поврежден выход со станции метро "Святошин" и прилегающая территория. 

Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23.06.25, 04:21 • 8336 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9