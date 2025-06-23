Спасатели обнародовали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев
Киев • УНН
Киев подвергся очередному обстрелу БПЛА и баллистики в ночь на 23 июня, ГСЧС ликвидировала последствия на нескольких локациях. Повреждена многоэтажка и бизнес-центры, есть пожары. Спасены 7 человек.
В ночь на 23 июня Киев оказался под очередным российским обстрелом БПЛА и баллистики. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показала последствия вражеской атаки, передает УНН.
Детали
Отмечается, что спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города, в частности в Соломенском и Шевченковском районе.
Спасатели сообщили, что в Шевченковском районе в результате атаки повреждено перекрытие 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши.
"Произошел пожар автомобилей во дворе дома. С помощью автолестницы и трехколенной лестницы производится эвакуация жителей дома", - проинформировали в ГСЧС.
Сейчас спасены 7 человек, из них одна беременная женщина
Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.
Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БПЛА и повреждения нежилых зданий
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним
В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Возникли пожары, есть пострадавшие.
Во время ночной атаки на Киев был поврежден выход со станции метро "Святошин" и прилегающая территория.
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23.06.25, 04:21 • 8336 просмотров