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рф зосереджує на передових позиціях особовий склад штурмових груп на Запоріжжі - Волошин

рф зосереджує на передових позиціях особовий склад штурмових груп на Запоріжжі - Волошин

Київ • УНН

 • 10729 перегляди

Росіяни зосереджують особовий склад штурмових груп на передових позиціях біля Роботиного та Приютного на Запоріжжі. Активні штурмові дії можуть розпочатися через 3-5 днів малими групами піхоти для захоплення українських позицій.

Росіяни ще не почали більш активні штурмові дії біля Роботиного та біля Приютного на Запоріжжі, але зосереджують на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Щодо того, чи почали свої більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі - біля Роботиного, біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп. Ворог проводить розвідувально-пошукові дії, щоб провести розвідку й виявити наш передній край, виявити, де в нас вогневі засоби", - розповів Волошин. 

Він зазначив, що росіяни можуть активувати свої більш активні штурмові дії приблизно через 3-5 днів, щоб захопити певні українські позиції й покращити своє тактичне положення змінивши на власну користь конфігурацію лінії бойового зіткнення 

"Наразі створення наступальних угрупувань нашою розвідкою не виявлено. Тобто зараз штурмові групи формуються з тих частин з'єднань, які діють на цьому напрямку. Зокрема, це мотострілецькі підрозділи й підрозділи їх десантно-штурмових військ. Там ще створюють такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група у складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення", - сказав Волошин. 

Доповнення

У кінці вересня Волошин заявляв, що У районі Приютного Запорізької області росіяни збирають особовий склад для того, щоб підготувати штурмові підрозділи для ведення штурмових дій. 

5 жовтня Волошин повідомляв, що під Оріховим та під Роботиним готуються нові штурмові групи росіян. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить розвідку й за декілька днів, ймовірно активізує нові штурмові дії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ukrainaУкраїна

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