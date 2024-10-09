рф сосредотачивает на передовых позициях личный состав штурмовых групп на Запорожье - Волошин

Россияне еще не начали более активные штурмовые действия у Роботино и у Приютного в Запорожье, но сосредотачивают на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Относительно того, начали ли свои более активные штурмовые действия на направлениях в Запорожье - у Роботино, у Приютного. Пока еще они не начали эти штурмы. Но хочу сказать, что враг сосредотачивает уже на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп. Враг проводит разведывательно-поисковые действия, чтобы провести разведку и выявить наш передний край, выявить, где у нас огневые средства», - рассказал Волошин.

Он отметил, что россияне могут активировать свои более активные штурмовые действия примерно через 3-5 дней, чтобы захватить определенные украинские позиции и улучшить свое тактическое положение, изменив в свою пользу конфигурацию линии боевого соприкосновения

«Сейчас создание наступательных группировок нашей разведкой не обнаружено. То есть сейчас штурмовые группы формируются из тех частей соединений, которые действуют на этом направлении. В частности, это мотострелковые подразделения и подразделения их десантно-штурмовых войск. Там еще создаются такие подразделения, которые будут проводить закрепление. То есть штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от 5 до 10 человек будут осуществлять штурмы, а за ними дальше будут идти группы закрепления», - сказал Волошин.

Дополнение

В конце сентября Волошин заявлял, что в районе Приютного Запорожской области россияне собирают личный состав для того, чтобы подготовить штурмовые подразделения для ведения штурмовых действий.

5 октября Волошин сообщал, что под Ореховым и под Роботиным готовятся новые штурмовые группы россиян. Враг перебрасывает туда личный состав, проводит разведку и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмовые действия.