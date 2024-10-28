рф здійснила 92 атаки на фронті: у Генштабі повідомили, де найгарячіше

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8478 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 22028 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42066 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78422 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64643 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77722 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93186 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87237 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176120 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101052 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11446 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12138 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13685 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21372 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7088 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 22032 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176121 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332555 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266037 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42071 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17500 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22670 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28424 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49265 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

рф здійснила 92 атаки на фронті: у Генштабі повідомили, де найгарячіше

Київ • УНН

 • 27664 перегляди

Окупанти найактивніше атакують на Покровському та Курахівському напрямках, де провели більше половини всіх атак. Ворог застосовує авіацію та зазнає значних втрат у живій силі.

рф здійснила 92 атаки на фронті: у Генштабі повідомили, де найгарячіше

Кількість ворожих атак на фронті зросла до 92. Як зазначено у зведенні Генштабу, найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках, передає УНН.

"За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 92. Основні зусилля окупанти і далі прикладають на Покровському та Курахівському напрямках, де провели більш ніж половину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Лиманському, Куп’янському та Времівському напрямках", - йдеться у зведенні.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також росіяни завдали чотирнадцять авіаційних ударів, застосувавши 22 КАБ по Курській області рф.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та некерованими авіаційними ракетами - по Міловому.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Бої тривають у шести локаціях. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 12 авіаційних бомб.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського. З початку доби українські воїни відбили вже п’ять атак, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську та по району Стародубівки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок. Наразі триває атака окупантів. Авіація окупантів завдала ударів по Часовому Яру, Стінкам та Олександро-Шультиному, застосовувалися авіабомби та некеровані авіаракети.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 17 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбники 29 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки. На даний час триває 19 боєзіткнень. 

На Времівському напрямку загарбники провели вісім атак позицій українських військ поблизу Богоявленки та Новоукраїнки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог застосовує бомбардувальну авіацію, бив по району Малої Токмачки, скинувши при цьому 16 авіабомб.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Завдав удару некерованими авіаракетами по Миколаївці.

159 бойових зіткнень на фронті: ворог продовжує бути активним на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб26.10.24, 22:41 • 31165 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Суми
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57