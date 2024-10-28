рф осуществила 92 атаки на фронте: в Генштабе сообщили, где горячее всего

Количество вражеских атак на фронте возросло до 92. Как указано в сводке Генштаба, активнее всего оккупанты действуют на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН.

"За сегодня количество вражеских атак возросло до 92. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Купянском и Времовском направлениях", - говорится в сводке.

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также россияне нанесли четырнадцать авиационных ударов, применив 22 КАБ по Курской области рф.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Ситуация контролируется. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и неуправляемыми авиационными ракетами - по Меловому.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы неподалеку Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой. Бои продолжаются в шести локациях. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 12 авиационных бомб.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник нанес авиаудары пятью КАБами по Северску и по району Стародубовки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Часового Яра и Ступочек. Сейчас продолжается атака оккупантов. Авиация оккупантов нанесла удары по Часовому Яру, Стенкам и Александро-Шультино, применялись авиабомбы и неуправляемые авиаракеты.

На Торецком направлении украинские защитники отбили вражескую атаку в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 17 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки. В настоящее время продолжается 19 боестолкновений.

На Времовском направлении захватчики провели восемь атак позиций украинских войск вблизи Богоявленки и Новоукраинки. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет бомбардировочную авиацию, бил по району Малой Токмачки, сбросив при этом 16 авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удар неуправляемыми авиаракетами по Николаевке.

159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб