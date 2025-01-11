рф вбила щонайменше 36 своїх громадян, завдаючи ударів по ЗСУ в Курській області - військова комендатура
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Курській області загинуло 36 осіб, понад 100 поранено, а місто Суджа зруйноване на 80%.
На кінець серпня минулого року, кількість цивільного населення, яке перебувало під контролем ЗСУ в Курській області, становило близько 2 тис. осіб. Внаслідок ударів росією по території Курщини загинуло щонайменше 36 росіян. Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає УНН.
Станом на кінець серпня, кількість цивільного населення, яке перебувало під контролем ЗСУ, становило близько 2 тис. чоловік. Авіаційні удари, артилерійські удари призвели до того, що 36 людей загинули від цих обстрілів, понад 100 людей отримали поранення, 76 людей померли природною смертю
Він зазначив, що військова комендатура намагалася відновити подачу води, електроенергію, але російські військові наносили удари по водонапірним баштам, по електрощитовим, які були в Суджі.
Окрім того, він зазначив, що на початку проведення Курської операції, в Суджі було пошкоджено лише два будинки, то станом на зараз місто вціліло на 20%.
"Все решта знищено повністю ворогом", - додав Дмитрашківський.
Нагадаємо
На курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.