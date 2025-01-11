На кінець серпня минулого року, кількість цивільного населення, яке перебувало під контролем ЗСУ в Курській області, становило близько 2 тис. осіб. Внаслідок ударів росією по території Курщини загинуло щонайменше 36 росіян. Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Станом на кінець серпня, кількість цивільного населення, яке перебувало під контролем ЗСУ, становило близько 2 тис. чоловік. Авіаційні удари, артилерійські удари призвели до того, що 36 людей загинули від цих обстрілів, понад 100 людей отримали поранення, 76 людей померли природною смертю - сказав Дмитрашківський.

Він зазначив, що військова комендатура намагалася відновити подачу води, електроенергію, але російські військові наносили удари по водонапірним баштам, по електрощитовим, які були в Суджі.

Окрім того, він зазначив, що на початку проведення Курської операції, в Суджі було пошкоджено лише два будинки, то станом на зараз місто вціліло на 20%.

"Все решта знищено повністю ворогом", - додав Дмитрашківський.

Нагадаємо

На курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.