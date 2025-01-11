рф убила по меньшей мере 36 своих граждан, нанося удары по ВСУ в Курской области - военная комендатура
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Курской области погибли 36 человек, более 100 ранены, а город Суджа разрушен на 80%.
На конец августа прошлого года, количество гражданского населения, которое находилось под контролем ВСУ в Курской области, составляло около 2 тыс. человек. В результате ударов россией по территории Курщины погибло по меньшей мере 36 россиян. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории рф Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает УНН.
По состоянию на конец августа, количество гражданского населения, которое находилось под контролем ВСУ, составляло около 2 тыс. человек. Авиационные удары, артиллерийские удары привели к тому, что 36 человек погибли от этих обстрелов, более 100 человек получили ранения, 76 человек умерли естественной смертью
Он отметил, что военная комендатура пыталась восстановить подачу воды, электроэнергию, но российские военные наносили удары по водонапорным башням, по электрощитовым, которые были в Судже.
Кроме того, он отметил, что в начале проведения Курской операции, в Судже было повреждено только два дома, то по состоянию на сейчас город уцелел на 20%.
"Все остальное уничтожено полностью врагом", - добавил Дмитрашковский.
Напомним
На Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.