На конец августа прошлого года, количество гражданского населения, которое находилось под контролем ВСУ в Курской области, составляло около 2 тыс. человек. В результате ударов россией по территории Курщины погибло по меньшей мере 36 россиян. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории рф Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на конец августа, количество гражданского населения, которое находилось под контролем ВСУ, составляло около 2 тыс. человек. Авиационные удары, артиллерийские удары привели к тому, что 36 человек погибли от этих обстрелов, более 100 человек получили ранения, 76 человек умерли естественной смертью - сказал Дмитрашкивский.

Он отметил, что военная комендатура пыталась восстановить подачу воды, электроэнергию, но российские военные наносили удары по водонапорным башням, по электрощитовым, которые были в Судже.

Кроме того, он отметил, что в начале проведения Курской операции, в Судже было повреждено только два дома, то по состоянию на сейчас город уцелел на 20%.

"Все остальное уничтожено полностью врагом", - добавил Дмитрашковский.

Напомним

На Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.