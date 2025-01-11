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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф убила по меньшей мере 36 своих граждан, нанося удары по ВСУ в Курской области - военная комендатура

рф убила по меньшей мере 36 своих граждан, нанося удары по ВСУ в Курской области - военная комендатура

Киев  •  УНН

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В результате российских обстрелов в Курской области погибли 36 человек, более 100 ранены, а город Суджа разрушен на 80%.

На конец августа прошлого года, количество гражданского населения, которое находилось под контролем ВСУ в Курской области, составляло около 2 тыс. человек. В результате ударов россией по территории Курщины погибло по меньшей мере 36 россиян. Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории рф Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на конец августа, количество гражданского населения, которое находилось под контролем ВСУ, составляло около 2 тыс. человек. Авиационные удары, артиллерийские удары привели к тому, что 36 человек погибли от этих обстрелов, более 100 человек получили ранения, 76 человек умерли естественной смертью 

- сказал Дмитрашкивский.

Он отметил, что военная комендатура пыталась восстановить подачу воды, электроэнергию, но российские военные наносили удары по водонапорным башням, по электрощитовым, которые были в Судже.

Кроме того, он отметил, что в начале проведения Курской операции, в Судже было повреждено только два дома, то по состоянию на сейчас город уцелел на 20%.

"Все остальное уничтожено полностью врагом", - добавил Дмитрашковский.

Напомним

На Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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