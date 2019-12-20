РФ пропонує Франції та Німеччині створити "нормандський формат" за участю парламентів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сенатори запропонують колегам з парламентів Німеччини і Франції обговорити ініціативу про організацію міжпарламентського діалогу в “нормандському форматі”. Про це повідомив в п’ятницю глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Ми запропонуємо парламентаріям Франції та Німеччини обговорити цю ініціативу. Якщо вони її підтримають, то я волів би, щоб ця ініціатива на адресу українських парламентарів виходила від них з тим, щоб її не навантажувати складностями, що існують в наших двосторонніх відносинах”, — сказав Косачев .
“Рада Федерації, зрозуміло, готові підключитися, якщо буде готовність верхніх палат Німеччини і Франції”, — додав він.
Сенатор зазначив, що подібна ініціатива ще не обговорювалася з французькими і німецькими колегами, оскільки вона озвучена тільки сьогодні, проте мають намір зробити це в самий найближчий час.
“Я можу припустити, що якщо якісь ускладнення і виникнуть, то тільки з боку українських колег. Вони за своєю ініціативою заморозили двосторонній діалог з Росією. Я вважаю, що це було упущенням реальних можливостей. Не бачу ніяких проблем з позицією французьких і німецьких парламентарів. Будемо спостерігати за діями Верховної Ради”, — сказав Косачев.
Глава міжнародного комітету РФ також додав, що російські парламентарі на зустрічах з колегами з Німеччини і Франції обговорюють проблематику врегулювання української кризи “на постійній основі”. “Якщо ми зможемо організувати цю роботу в багатосторонньому форматі, якщо ми зможемо в рамках цього багатостороннього формату відновити прямі контакти з нашими українськими колегами, я думаю, це буде дуже корисним розвитком для врегулювання української кризи по суті”, — підкреслив Косачов.
Як передавав УНН, Путін висловився про зустріч у “нормандському форматі” через чотири місяці.