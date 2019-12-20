РФ пропонує Франції та Німеччині створити "нормандський формат" за участю парламентів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сенатори запропонують колегам з парламентів Німеччини і Франції обговорити ініціативу про організацію міжпарламентського діалогу в “нормандському форматі”. Про це повідомив в п’ятницю глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.