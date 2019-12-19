Путін висловився про зустріч у "нормандському форматі" через чотири місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Продовжувати роботу в "нормандському форматі" для обговорення досягнень і проблематики ситуації на Донбасі є доцільним. Про це на великій пресконференції в четвер заявив президент Росії Володимир Путін, передає кореспондент УНН.
"Що стосується майбутньої зустрічі, припустимо, у квітні, то вона стане актуальною, якщо будуть відбуватися якісь позитивні зміни. Вони є чи ні? Є. По-перше, все-таки закон "про особливий статус" продовжений. Основа для врегулювання не зникла. По-друге, все-таки проведено відведення військ з деяких ключових точок", - сказав Путін.
З його слів, також на Донбасі скоротилася кількість обстрілів.
"Це позитивна річ, хоча, на жаль, вони все ще зберігаються. Тобто, є і позитив, є і речі, які насторожують. Це все предмет для обговорення, і в цьому сенсі продовження роботи в "нормандському форматі" доцільне", - сказав російський президент.
Як повідомляв УНН, "нормандська четвірка" 9 грудня в Парижі обговорила програму дій на наступні чотири місяці.