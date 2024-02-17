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рф обстріляла Харківщину: Двоє поранених внаслідок пошкодження будинку в Куп'янську

рф обстріляла Харківщину: Двоє поранених внаслідок пошкодження будинку в Куп'янську

Київ • УНН

 • 30619 перегляди

17 лютого під артилерійський та мінометний вогонь противника потрапили 13 населених пунктів Харківської області, зокрема Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка та Іванівка. Авіаудари російської авіації були завдані по селах Гатище, Уди та Катеринівка. У Куп'янську в результаті обстрілу о 2:35 ночі було пошкоджено будинок і поранено 75-річного чоловіка та 71-річну жінку.

На Харківщині 13 населених пунктів потрапили під артилерійський і мінометний обстріл ворога. У Куп'янську ворожа атака призвела до пошкодження будинку та травмування двох осіб. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 17 лютого, близько 13 населених пунктів Харківщини потерпіли від артилерійських та мінометних обстрілів ворога. Серед атакованих місць - Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та інші.

росіяни вчинили авіаудари по селах Гатище, Уди та Катеринівка. У місті Куп'янськ обстріл о 2:35 призвів до зруйнування приватного будинку, травмування 75-річного чоловіка і 71-річної жінки без потреби госпіталізації.

Додамо

Також зафіксовано удари об 23:12 по с. Черкаські Тишки Харківського району, де виникла пожежа в житловому будинку, але жертв і постраждалих не зафіксовано. О 21:50 с. Козача Лопань також опинилося під обстрілом, проте без наслідків для мешканців.

рф обстріляла Херсонську область, поранено 2 людей17.02.24, 08:12 • 30812 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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