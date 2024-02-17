рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске
Киев • УНН
17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.
На Харьковщине 13 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел врага. В Купянске вражеская атака привела к повреждению дома и травмированию двух человек. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Сегодня, 17 февраля, около 13 населенных пунктов Харьковщины пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов врага. Среди атакованных мест - Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка, Ивановка и другие.
россияне совершили авиаудары по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В городе Купянск обстрел в 2:35 привел к разрушению частного дома, травмированию 75-летнего мужчины и 71-летней женщины без необходимости госпитализации.
Добавим
Также зафиксированы удары в 23:12 по с. Черкасские Тишки Харьковского района, где возник пожар в жилом доме, но жертв и пострадавших не зафиксировано. В 21:50 с. Казачья Лопань также оказалось под обстрелом, однако без последствий для жителей.
рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека17 февраля 2024, 06:12 • 8231 просмотр
рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске
17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.
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