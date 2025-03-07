рф має відчути економічні санкції, якщо не припинить удари по Україні - Єрмак

У разі, якщо росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Удари мають бути припинені негайно, якщо москва справді хоче завершити війну. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Якщо росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Підтримаємо жорсткіші санкції проти москви зі сторони Заходу та інші обмеження. Удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо росія справді хоче завершити війну - заявив Єрмак.

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Доповнення

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