рф має відчути економічні санкції, якщо не припинить удари по Україні - Єрмак
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про необхідність посилення санкцій проти рф, якщо вона не припинить атаки. Трамп закликав до переговорів та пригрозив додатковими обмеженнями проти росії.
У разі, якщо росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Удари мають бути припинені негайно, якщо москва справді хоче завершити війну. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Якщо росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Підтримаємо жорсткіші санкції проти москви зі сторони Заходу та інші обмеження. Удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо росія справді хоче завершити війну
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