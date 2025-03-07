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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33636 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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рф має відчути економічні санкції, якщо не припинить удари по Україні - Єрмак

Київ • УНН

 • 18487 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про необхідність посилення санкцій проти рф, якщо вона не припинить атаки. Трамп закликав до переговорів та пригрозив додатковими обмеженнями проти росії.

рф має відчути економічні санкції, якщо не припинить удари по Україні - Єрмак

У разі, якщо росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Удари мають бути припинені негайно, якщо москва справді хоче завершити війну. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Якщо росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження. Підтримаємо жорсткіші санкції проти москви зі сторони Заходу та інші обмеження. Удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо росія справді хоче завершити війну

- заявив Єрмак.

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо07.03.25, 10:29 • 15527 переглядiв

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі закликав Україну та росію сідати за стіл переговорів і пригрозив широкомасштабними санкціями проти росії "доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує два кроки для миру та закликав учасників засідання Євроради підтримати їх. Мова йде про види тиші та звільнення полонених.

6 березня російський диктатор володимир путін заявив, що росія не має наміру поступатися у війні проти України.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії 11 березня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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