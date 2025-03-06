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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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путін заявив, що росія не збирається поступатися у війні проти України

Київ • УНН

 • 24641 перегляди

путін заявив, що росія не має наміру йти на поступки у війні проти України. Він наголосив, що рф потрібен варіант врегулювання, який забезпечить "мирний розвиток" країни.

путін заявив, що росія не збирається поступатися у війні проти України

Російський диктатор володимир путін заявив, що росія не має наміру поступатися у війні проти України. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, під час зустрічі з працівниками московського філіалу фонду "захисники вітчизни", одна із учасниць зустрічі, у якої загинув син у війні проти України, заявила, що "росія повинна йти до кінця і нікому не поступатися", на що путін відповів: "ми і не збираємося цього робити".

путін заявив, що росії потрібен такий варіант врегулювання, який "забезпечив би мирний розвиток росії в умовах миру і безпеки".

"Нам нічого чужого не потрібно, але і свого не віддамо", - додав путін.

Нагадаємо

Білоруський правитель олександр лукашенко заявив, що мінськ готовий організувати переговори щодо завершення війни в Україні між Президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом, а також російським диктатором володимиром путіним.

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