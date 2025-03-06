путин заявил, что россия не собирается уступать в войне против Украины
Киев • УНН
путин заявил, что россия не имеет намерения идти на уступки в войне против Украины. Он подчеркнул, что рф нужен вариант урегулирования, который обеспечит "мирное развитие" страны.
Российский диктатор владимир путин заявил, что россия не имеет намерения уступать в войне против Украины. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщают российские СМИ, во время встречи с работниками московского филиала фонда "защитники отечества", одна из участниц встречи, у которой погиб сын в войне против Украины, заявила, что "россия должна идти до конца и никому не уступать", на что путин ответил: "мы и не собираемся этого делать".
путин заявил, что россии нужен такой вариант урегулирования, который "обеспечил бы мирное развитие россии в условиях мира и безопасности".
"Нам ничего чужого не нужно, но и своего не отдадим", - добавил путин.
Напомним
Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что минск готов организовать переговоры по завершению войны в Украине между Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом, а также российским диктатором владимиром путиным.