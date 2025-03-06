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путин заявил, что россия не собирается уступать в войне против Украины

Киев • УНН

 • 24640 просмотра

путин заявил, что россия не имеет намерения идти на уступки в войне против Украины. Он подчеркнул, что рф нужен вариант урегулирования, который обеспечит "мирное развитие" страны.

путин заявил, что россия не собирается уступать в войне против Украины

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия не имеет намерения уступать в войне против Украины. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают российские СМИ, во время встречи с работниками московского филиала фонда "защитники отечества", одна из участниц встречи, у которой погиб сын в войне против Украины, заявила, что "россия должна идти до конца и никому не уступать", на что путин ответил: "мы и не собираемся этого делать".

путин заявил, что россии нужен такой вариант урегулирования, который "обеспечил бы мирное развитие россии в условиях мира и безопасности".

"Нам ничего чужого не нужно, но и своего не отдадим", - добавил путин.

Напомним

Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что минск готов организовать переговоры по завершению войны в Украине между Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом, а также российским диктатором владимиром путиным.

Павел Башинский

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