Россия должна почувствовать экономические санкции, если не прекратит удары по Украине - Ермак
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил о необходимости усиления санкций против россии, если она не прекратит атаки. Трамп призвал к переговорам и пригрозил дополнительными ограничениями против россии.
В случае, если россия не прекратит удары по Украине, она должна почувствовать экономические и другие ограничения. Удары должны быть прекращены немедленно, если Москва действительно хочет завершить войну. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Если россия не прекратит удары по Украине, она должна почувствовать экономические и другие ограничения. Поддержим более жесткие санкции против Москвы со стороны Запада и другие ограничения. Удары по Украине должны быть прекращены немедленно, если Россия действительно хочет завершить войну
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