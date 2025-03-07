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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия должна почувствовать экономические санкции, если не прекратит удары по Украине - Ермак

Киев • УНН

 • 18485 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил о необходимости усиления санкций против россии, если она не прекратит атаки. Трамп призвал к переговорам и пригрозил дополнительными ограничениями против россии.

Россия должна почувствовать экономические санкции, если не прекратит удары по Украине - Ермак

В случае, если россия не прекратит удары по Украине, она должна почувствовать экономические и другие ограничения. Удары должны быть прекращены немедленно, если Москва действительно хочет завершить войну. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Если россия не прекратит удары по Украине, она должна почувствовать экономические и другие ограничения. Поддержим более жесткие санкции против Москвы со стороны Запада и другие ограничения. Удары по Украине должны быть прекращены немедленно, если Россия действительно хочет завершить войну

- заявил Ермак.

Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо07.03.25, 10:29 • 15515 просмотров

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети призвал Украину и россию сесть за стол переговоров и пригрозил широкомасштабными санкциями против России "до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает два шага для мира и призвал участников заседания Еврорады поддержать их. Речь идет о видах тишины и освобождении пленников.

6 марта российский диктатор владимир путин заявил, что россия не намерена уступать в войне против Украины.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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