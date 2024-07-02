рф двічі відправляла підводні човни в бік Ірландського моря - Bloomberg

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60444 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147452 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142675 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120264 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131499 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84420 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92686 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98599 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89618 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219758 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
45%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18977 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18602 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41740 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15188 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20550 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142672 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219756 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370046 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305732 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10268 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30466 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27412 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120264 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32515 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

рф двічі відправляла підводні човни в бік Ірландського моря - Bloomberg

Київ • УНН

 • 15455 перегляди

російські ударні підводні човни двічі проводили місії в Ірландському морі з моменту вторгнення в Україну, що змусило британських військових вжити захисних заходів.

рф двічі відправляла підводні човни в бік Ірландського моря - Bloomberg

російські ударні підводні човни двічі здійснювали місії в Ірландському морі з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, що змусило військових Великої Британії вжити заходів для захисту територіальних вод. Про це із посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, перше розгортання російського підводного човна класу "Kilo" поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому. Другий випадок стався нещодавно. Вони підкреслили, що масштаби переміщень підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили у Британії.

Зазначається, що офіційні особи США знали про рух субмарин. У британському Міністерстві оборони зазначили, що "не коментує операції". Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту. Представники Білого дому відмовилися коментувати останні повідомлення.

росіяни тримають свої підводні човни, фактично, у напівзануреному положенні – Плетенчук02.06.24, 13:09 • 35005 переглядiв

На думку джерел видання, розгортання росією підводних човнів навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні або спробою залякати британців у відповідь на підтримку України.

Про розміщення російських підводних човнів у водах, що оточують Британію і західну Ірландію під час війни в Україні, вже було відомо, хоча раніше не повідомлялося, що вони прямували в Ірландське море. У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель переслідували російський підводний човен за межами гавані Корка на південному заході Ірландії, оскільки в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Міністерство оборони (Велика Британія)
Білий дім
Ірландія
Сполучене Королівство
Джо Байден
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67