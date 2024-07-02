рф двічі відправляла підводні човни в бік Ірландського моря - Bloomberg
Київ • УНН
російські ударні підводні човни двічі проводили місії в Ірландському морі з моменту вторгнення в Україну, що змусило британських військових вжити захисних заходів.
російські ударні підводні човни двічі здійснювали місії в Ірландському морі з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, що змусило військових Великої Британії вжити заходів для захисту територіальних вод. Про це із посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За інформацією джерел, перше розгортання російського підводного човна класу "Kilo" поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому. Другий випадок стався нещодавно. Вони підкреслили, що масштаби переміщень підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили у Британії.
Зазначається, що офіційні особи США знали про рух субмарин. У британському Міністерстві оборони зазначили, що "не коментує операції". Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту. Представники Білого дому відмовилися коментувати останні повідомлення.
росіяни тримають свої підводні човни, фактично, у напівзануреному положенні – Плетенчук02.06.24, 13:09 • 35005 переглядiв
На думку джерел видання, розгортання росією підводних човнів навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні або спробою залякати британців у відповідь на підтримку України.
Про розміщення російських підводних човнів у водах, що оточують Британію і західну Ірландію під час війни в Україні, вже було відомо, хоча раніше не повідомлялося, що вони прямували в Ірландське море. У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель переслідували російський підводний човен за межами гавані Корка на південному заході Ірландії, оскільки в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.