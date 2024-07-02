рф дважды отправляла подводные лодки в сторону Ирландского моря - Bloomberg

российские ударные подводные лодки дважды осуществляли миссии в Ирландском море с момента полномасштабного вторжения в Украину, что заставило военных Великобритании принять меры для защиты территориальных вод. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации источников, первое развертывание российской подводной лодки класса "Kilo" вблизи Ирландского моря, которое отделяет остров Ирландия от Великобритании, произошло около 18 месяцев назад. Второй случай произошел недавно. Они подчеркнули, что масштабы перемещений подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели в Британии.

Отмечается, что официальные лица США знали о движении субмарин. В британском Министерстве обороны отметили, что "не комментирует операции". Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что США отслеживают деятельность российского флота. Представители Белого дома отказались комментировать последние сообщения.

россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук

По мнению источников издания, развертывание Россией подводных лодок вокруг Британии и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне или попыткой запугать британцев в ответ на поддержку Украины.

О размещении российских подводных лодок в водах, окружающих Британию и западную Ирландию во время войны в Украине, уже было известно, хотя ранее не сообщалось, что они направлялись в Ирландское море. В 2023 году ирландские СМИ сообщили, что британский вертолет и военный корабль преследовали российскую подводную лодку за пределами гавани Корка на юго-западе Ирландии, поскольку у ирландских военных не было возможностей противостоять подводным угрозам.