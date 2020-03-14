Резніков: Мінські угоди необхідно модернізувати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Мінський процес потребує модернізації та наданні права участі у ньому внутрішньо переміщеним особам. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє УНН.
“Мінські угоди потрібно модернізувати. Буде справедливим дати можливість українським громадянам з Донбасу, з окремих районів Луганської та Донецької областей, які зараз є переміщеними особами і проживають на підконтрольній Україні території, які прагнуть відновити територіальну цілісність України, бути представленими в Мінському процесі”, — заявив урядовець.
Під час обговорення Олексій Резніков також докладно розповів про те, хто саме наразі бере участь у засіданнях ТКГ і ставить підписи під документами, що фіксують досягнуті на них домовленості.
Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей про створення Консультативної ради.
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