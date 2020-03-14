Єрмак: сторонами конфлікту в ТКГ залишаються Україна та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі залишаються Україна та Росія. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
Єрмака попросили надати коментар щодо наміру створити Консультативну раду в політичній підгрупі ТКГ, де ОРДЛО фіксується в якості окремого суб’єкта, що може призвести до легітимізації терористичних угрупувань на офіційному рівні.
“Сьогодні формат Тристоронньої контактної групи, де є дві сторони конфлікту — Україна, Росія й між ними ОБСЄ, не змінився”, — сказав Єрмак, та додав, що “Сьогодні в політичній підгрупі ми не змінили Мінський формат”.
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Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей про створення Консультативної ради.