Речник ОСУВ "Хортиця" про оточення ворогом Покровська: зараз виглядає нереальним

Наразі оточення росіянами Покровська на Донеччині виглядає нереальним, але пояснив, де йдуть важкі бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо ми говоримо про саме місто Покровськ, то оточення зараз виглядає нереальним. Але, якщо ми говоримо про спробу росіян прорватися на південь від міста, там де вони підсилюють фактично Новопавлівський напрямок й також (спробу – ред.) прорватися за трасу Покровськ-Костянтинівка, це сильно на схід від міста, то там йдуть достатньо важкі бої