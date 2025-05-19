Речник ОСУВ "Хортиця" про оточення ворогом Покровська: зараз виглядає нереальним
Київ • УНН
російські війська намагаються прорватися на південь від Покровська та за трасу Покровськ-Костянтинівка, де точаться важкі бої. Ситуація навколо міста напружена.
Наразі оточення росіянами Покровська на Донеччині виглядає нереальним, але пояснив, де йдуть важкі бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Якщо ми говоримо про саме місто Покровськ, то оточення зараз виглядає нереальним. Але, якщо ми говоримо про спробу росіян прорватися на південь від міста, там де вони підсилюють фактично Новопавлівський напрямок й також (спробу – ред.) прорватися за трасу Покровськ-Костянтинівка, це сильно на схід від міста, то там йдуть достатньо важкі бої
Він зазначив, що це не про оточення Покровська, але це про території, які входять до Покровського напрямку й на яких зараз не просто.
Доповнення
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що російські окупанти не припиняють тиснути у напрямку Краматорська на Донеччині. Ворог щоденно атакує позиції Сил оборони, щоб вибити їх із займаних позицій.