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Представитель ОСГВ "Хортица" об окружении врагом Покровска: сейчас выглядит нереальным

Киев • УНН

 • 584 просмотра

российские войска пытаются прорваться к югу от Покровска и за трассу Покровск-Константиновка, где идут тяжелые бои. Ситуация вокруг города напряженная.

Представитель ОСГВ "Хортица" об окружении врагом Покровска: сейчас выглядит нереальным

В настоящее время окружение россиянами Покровска в Донецкой области выглядит нереальным, но объяснил, где идут тяжелые бои. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Если мы говорим о самом городе Покровск, то окружение сейчас выглядит нереальным. Но, если мы говорим о попытке россиян прорваться к югу от города, там где они усиливают фактически Новопавловское направление и также (попытку – ред.) прорваться за трассу Покровск-Константиновка, это сильно к востоку от города, то там идут достаточно тяжелые бои

- сказал Трегубов.

Он отметил, что это не об окружении Покровска, но это о территориях, которые входят в Покровское направление и на которых сейчас не просто.

Дополнение

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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Донецкая область
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