"Реал" оголосив про черговий трансфер у міжсезонні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Захисник збірної Франції та "Ліону" Ферлан Менді перейшов до стану мадридського "Реала", повідомляє УНН з посиланням на сайт "галактікос".
Угода оформлена до 30 червня 2025 року. Вартість трансферу не розголошується, але за даними ресурсу Transfermarkt цифра склала 48 млн євро.
Зазначено, що представлення Менді відбудеться в середу, 19 червня, на домашньому стадіоні клубу "Сантьяго Бернабеу".
Додамо також, минулого сезону Менді зіграв за "Ліон" 44 матчі, забив 3 голи й віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше "Реал" підписав зіркового футболіста "Челсі" Едена Азара, а також встиг витратити фінанси на Луку Йовіча з "Айнтрахту" і Едера Мілітао з "Порту".