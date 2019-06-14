"Реал" объявил об очередном трансфер в межсезонье

Сделка оформлена до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера не разглашается, но по данным ресурса Transfermarkt цифра составила 48 млн евро.

Указано, что представление Мэнди состоится в среду, 19 июня, на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу".

Добавим также, в прошлом сезоне Мэнди сыграл за "Лион" 44 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что ранее "Реал" подписал звездного футболиста "Челси" Эдена Азара, а также успел потратить деньги на Луку Йовича с "Айнтрахта" и Эдера Милитао с "Порту".