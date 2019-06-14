"Реал" объявил об очередном трансфер в межсезонье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Защитник сборной Франции и "Лиона" Ферлан Мэнди перешел в мадридский "Реал", сообщает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".
Сделка оформлена до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера не разглашается, но по данным ресурса Transfermarkt цифра составила 48 млн евро.
Указано, что представление Мэнди состоится в среду, 19 июня, на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу".
Добавим также, в прошлом сезоне Мэнди сыграл за "Лион" 44 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, что ранее "Реал" подписал звездного футболиста "Челси" Эдена Азара, а также успел потратить деньги на Луку Йовича с "Айнтрахта" и Эдера Милитао с "Порту".