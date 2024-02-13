Реакція прем'єрки Естонії на оголошення в розшук росією: це знайома тактика терору, але підтримка України продовжиться
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що продовжуватиме голосно підтримувати Україну, незважаючи на оголошення її в російський розшук. Дії росії вона назвала звичною тактикою залякування.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що вона не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України після того, як російська поліція оголосила її в розшук. Про це вона сказала у заяві, опублікованій на сайті уряду Естонії, передає УНН.
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Вона назвала дії рф тактикою залякування, яку російська влада використовувала завжди, та наголосила, що естонська підтримка України залишиться непохитною.
росія може вважати, що видача фіктивного ордеру на арешт змусить Естонію замовкнути. Я відмовляюся замовкнути - я продовжуватиму голосно підтримувати Україну і виступати за зміцнення європейської оборони
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Вона нагадала, що історично росія прикривала репресії гаслами про "забезпечення правопорядку". Також вона додала, що в часи радянських репресій її бабусю та маму депортували до Сибіру за сфабрикованими кдб ордерами на арешт.
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Нагадаємо
російське мвс оголосило в розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас. За даними росЗМІ, її розшукують за статтею кримінального кодексу. ЗМІ припускають, що приводом для кримінального переслідування Каллас могли стати ініціативи щодо знесення в Естонії радянських пам’ятників.
Крім Каллас у базі розшуку російського мвс внесені десятки інших політиків та чиновників із країн Балтії. Зокрема, ексглава МВС Латвії Марія Голубєва, яка підтримала знесення пам’ятника радянським солдатам у ризькому парку Перемоги в травні 2022 року, а також 59 із 68 депутатів Сейму Латвії, які голосували за вихід із договору з росією про збереження меморіалів.
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