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Актуальне
росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії та десятки латвійських політиків через знесення радянських пам'ятників в країнах Балтії

росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії та десятки латвійських політиків через знесення радянських пам'ятників в країнах Балтії

Київ • УНН

 • 24061 перегляди

росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії Каю Каллас, екс-очільницю МВС Латвії Марію Голубєву, а також 59 депутатів латвійського Сейму у відповідь на знесення радянських пам'ятників.

12 лютого мвс росії оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас та естонського держсекретаря Таймара Петеркопа. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

У росії оголосили в розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас, мвс внесло її в базу розшуку. За даними росЗМІ, слідчі органи не опублікували інформацію щодо деталей порушення справи, але зазначили, що Каллас розшукують за статтею кримінального кодексу.

ЗМІ припускають, що приводом для кримінального переслідування Каллас могли стати ініціативи щодо знесення в Естонії радянських пам’ятників.

Оскільки робоча група при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 радянських пам’ятників на території країни. У відповідь на це голова слідчого комітету росії бастрикін доручив дати оцінку діям причетних до знесення пам’ятників.

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Крім Каллас, повідомляють російські медіа, у базі розшуку російського мвс внесені десятки інших політиків та чиновників із країн Балтії. Зокрема, у розшук потрапили ексглава МВС Латвії Марія Голубєва, яка підтримала знесення пам’ятника радянським солдатам у ризькому парку Перемоги в травні 2022 року, а також 59 із 68 депутатів Сейму Латвії, які голосували за вихід із договору з росією про збереження меморіалів.

Нагадаємо

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Естонії, Латвії та Литви ініціювала знесення радянських пам’ятників, називаючи їх символами радянської окупації. Улітку 2022 року сейм Латвії ухвалив закон "Про заборону експонування обʼєктів, що прославляють радянський та нацистський режими, та їхній демонтаж на території Латвійської Республіки".

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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