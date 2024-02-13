россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  130298 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  156821 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  158829 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  265586 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  319673 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  264334 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  297236 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  322381 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  254346 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208822 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kaia-kallasКайя Каллас
latviyaЛатвия
litvaЛитва
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии

россия объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас, экс-главу МВД Латвии Марию Голубеву, а также 59 депутатов латвийского Сейма в ответ на снос советских памятников.

Новости Мира •   •  10772 просмотра
россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии

Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.

Политика •   •  13716 просмотра
Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Сенат США поддержал об иностранном финансировании, предусматривающем в том числе более 60 млрд дол. помощи Украины.

Экономика •   •  14806 просмотра
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.

Общество •   •  16062 просмотра
"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

российская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Донецкой области, ранив четырех человек, из них двое детей.

Война •   •  14698 просмотра
В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст

Совет ЕС принял решение, позволяющее использовать доходы от замороженных активов российского центрального банка для компенсации потерь Украины от войны.

Война •   •  19264 просмотра
Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст

Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе

По предварительной оценке Министерства экономики Украины, ВВП вырос на 3,5% в январе благодаря расширению логистических мощностей и росту инвестиционного спроса.

Экономика •   •  13342 просмотра
Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе

Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину

Миссия МВФ в Украине встретилась с Министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.

Экономика •   •  15353 просмотра
Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину

Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

Политика •   •  14077 просмотра
Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве

В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.

Война •   •  15579 просмотра
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве