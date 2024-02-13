россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии

12 февраля мвд россии объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

В россии объявили в розыск премьера Эстонии Каю Каллас, мвд внесло ее в базу розыска. По данным росСМИ, следственные органы не опубликовали информацию о деталях возбуждения дела, но отметили, что Каллас разыскивают по статье уголовного кодекса.

СМИ предполагают, что поводом для уголовного преследования Каллас могли стать инициативы по сносу в Эстонии советских памятников.

Поскольку рабочая группа при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников на территории страны. В ответ на это глава следственного комитета россии бастрыкин поручил дать оценку действиям причастных к сносу памятников.

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Кроме Каллас, сообщают российские медиа, в базе розыска российского мвд внесены десятки других политиков и чиновников из стран Балтии. В частности, в розыск попали экс-глава МВД Латвии Мария Голубева, которая поддержала снос памятника советским солдатам в рижском парке Победы в мае 2022 года, а также 59 из 68 депутатов Сейма Латвии, которые голосовали за выход из договора с россией о сохранении мемориалов.

Напомним

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину власти Эстонии, Латвии и Литвы инициировали снос советских памятников, называя их символами советской оккупации. Летом 2022 года сейм Латвии принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

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