Реакция премьера Эстонии на объявление в розыск россией: это знакомая тактика террора, но поддержка Украины продолжится
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что будет продолжать громко поддерживать Украину, несмотря на объявление ее в российский розыск. Действия россии она назвала привычной тактикой запугивания.
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
Директор юридического департамента Национального банка Украины находился в конфликте интересов, когда рекомендовал отозвать иски, поданные "Конкорд Банком" против НБУ до его ликвидации.
Опрос: 80% украинцев верят в победу в войне
Согласно результатам опроса, 80% украинцев верят, что Украина победит в войне.
НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации
НАПК завершило подключение первой очереди органов к Единому порталу сообщений обличителей. НАПК завершило первый этап подключения 144 организаций, в том числе антикоррупционных органов, к Единому порталу сообщений обличителей.
Правительство провело заседание на Востоке: Шмыгаль назвал главные приоритеты на 2024 год
Правительство провело совещание на Востоке, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль назвал защиту государства от российских оккупантов и укрепление армии главными приоритетами на 2024 год.
россияне на оккупированных территориях издеваются над местными, которые говорят на украинском - омбудсмен
российские оккупационные войска в Херсонской области дважды избили и задержали украинку за то, что она разговаривала на украинском языке.
Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая новым председателем Мукачевской районной государственной администрации.
Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции
Омбудсмен обратилась в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях, где размещаются фотографии школьников вместе с унизительными комментариями и призывами к давлению.
Херсон снова атакуют оккупанты: в городе раздаются взрывы
В Херсоне раздавались взрывы. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.
За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф
По словам министра цифровой трансформации Украины, украинские ударные беспилотники уничтожили более 300 российских солдат и более 100 единиц военной техники за прошедшую неделю.