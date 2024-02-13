Реакция премьера Эстонии на объявление в розыск россией: это знакомая тактика террора, но поддержка Украины продолжится

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что она не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины после того, как российская полиция объявила ее в розыск. Об этом она сказала в заявлении, опубликованном на сайте правительства Эстонии, передает УНН.

Детали

Она назвала действия рф тактикой запугивания, которую российские власти использовали всегда, и подчеркнула, что эстонская поддержка Украины останется непоколебимой.

россия может считать, что выдача фиктивного ордера на арест заставит Эстонию замолчать. Я отказываюсь замолчать - я буду продолжать громко поддерживать Украину и выступать за укрепление европейской обороны - сказала Кайя Каллас.

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Она напомнила, что исторически россия прикрывала репрессии лозунгами об "обеспечении правопорядка". Также она добавила, что во времена советских репрессий ее бабушку и маму депортировали в Сибирь по сфабрикованным КГБ ордерам на арест.

Преступный инструментарий российского режима не изменился. Мы отказываемся быть запуганными российской тактикой террора - добавила она.

Напомним,

российское мвс объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас. По данным росСМИ, ее разыскивают по статье уголовного кодекса. СМИ предполагают, что поводом для уголовного преследования Каллас могли стать инициативы по сносу в Эстонии советских памятников.

Кроме Каллас в базе розыска российского мвс внесены десятки других политиков и чиновников из стран Балтии. В частности, экс-глава МВД Латвии Мария Голубева, которая поддержала снос памятника советским солдатам в рижском парке Победы в мае 2022 года, а также 59 из 68 депутатов Сейма Латвии, которые голосовали за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов.

Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси