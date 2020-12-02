Разумков заявив, що у Раді ще йде дискусія щодо підвищення зарплат вчителям

“У бюджеті, який повернувся до нас, мінус понад 4 млрд гривень по освіті. Для мене це велике питання. Мені здається, що сьогодні треба було б сконцентровувати позиції на трьох ключових напрямках: медицина, освіта та економіка. І, безумовно, збройні сили, оскільки йде війна”, — зазначив він в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, Міністерство освіти і науки України отримувало завдання від комітету з питань освіти, науки та інновацій надати концепцію підвищення заробітної плати вчителям на наступний рік.

“Але віз і нині там. У парламенті триває достатньо жорстка дискусія. Я впевнений, вона буде продовжуватися. Лобісти інтересів вчителів в парламенті точно є, достатньо потужні. Що буде залежати від мене — я також готовий долучитися і допомогти профільному комітету”, — додав Разумков.

Нагадаємо, уряд на рік зупинив процес підвищення зарплат освітянам. Водночас у МОН кажуть, що певне підвищення таки передбачено.

Як повідомляв УНН, 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021. 27 листопада цей проект Бюджету-2021 надійшов до Ради. 1 грудня Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Бюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.