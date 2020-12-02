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Разумков заявил, что в Раде еще идет дискуссия по повышению зарплат учителям

Разумков заявил, что в Раде еще идет дискуссия по повышению зарплат учителям

Киев  •  УНН

 • 17840 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В парламенте продлится дискуссия по повышению зарплат учителям, ведь образование должно быть одним из приоритетов в Государственном бюджете Украины на 2021 год. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

"В бюджете, который вернулся к нам, минус более чем 4 млрд гривен относительно образования. Для меня это большой вопрос. Мне кажется, что сегодня надо было бы концентрировать позиции на трех ключевых направлениях: медицина, образование и экономика. И, безусловно, вооруженные силы, поскольку идет война", - отметил он в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Министерство образования и науки Украины получало задание от комитета по вопросам образования, науки и инноваций предоставить концепцию повышения заработной платы учителям на следующий год.

"Но воз и ныне там. В парламенте продолжается жесткая дискуссия. Я уверен, она будет продолжаться. Лоббисты интересов учителей в парламенте точно есть, достаточно мощные. Будет зависеть от меня - я тоже готов присоединиться и помочь профильному комитету", - добавил Разумков.

Напомним, правительство на год остановил процесс повышения зарплат педагогам. В то же время в МОН говорят, что некоторое повышение таки предусмотрено.

Как сообщал УНН, 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021. 27 ноября этот проект Бюджета-2021 поступил в Раду. 1 декабря Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Бюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Отметим, что врио министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.

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