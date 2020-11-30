Разумков розкритикував комітет з правової політики за "безалаберність"

“У мене двічі було доручення до комітету з правової політики щодо проведення засідання комітету. На жаль, воно не відбулось. Я розумію, що хтось — хворіє, хтось — не хворіє. Але якщо ми за два тижні не можемо провести засідання і розглянути тільки 4 питання, то виникає логічне запитання в мене — а шо ми робимо? Я думаю, що сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність, і я думаю, що це просто якась безалаберність, а не некомпетентність”, — сказав Разумков.

З його слів, на порядку денному комітету стояли саме питання стосовно допомоги робочій групі щодо КСУ для виходу з тієї кризової ситуації, яка виникла після безпрецедентного рішення Конституційного Суду.

Він зауважив, що двічі комітету було доручено зібратись і надати письмові пропозиції робочій групі з цих питань, але цього не відбулося.

“Я думаю, що ми отримуємо достатньо велику заробітну плату, особливо в тих умовах, у яких працює сьогодні парламент, щоб нам вистачало часу і хисту займатись безпосередньо своєю роботою. Якщо ні, то про це варто чесно говорити і визнавати помилки. Якщо ми не можемо за два тижні провести відповідне засідання комітету, то в мене питання і до очільників комітету, і до апарату. Я прошу розібратись щодо діяльності секретаріату. Чому народні депутати не були повідомлені своєчасно? Чому не була забезпечена організація, і чому двічі не виконано доручення голови? З відповідним прийняттям рішень щодо колег, які долучені до цього процесу”, — заявив голова ВРУ.

Нагадаємо, минулого тижня за участі Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, він закликав ВР якнайшвидше ухвалити законопроекти щодо вирішення антикорупційної кризи в країні через рішення КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі законопроекти у парламенті не розглянуті, натомість створено робочу групу, яка має до 1 грудня напрацювати три законопроекти щодо врегулювання так званої конституційної кризи.