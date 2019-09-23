Ранок понеділка: у Києві ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено проспектом Перемоги, вулицею Леся Курбаса, вулицями Юрія Ілленка, Набережно-Хрещатицькою та Набережним шосе.
Спостерігаються затори на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Рибальській, вулиці Великій Васильківській, Жилянській, Академіка Ромоданова.
Також водіям варто врахувати перекритий рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.
На лівому березі Києва високий рівень заторів - на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Південному, Північному, Дарницькому, Патона - ускладнено у напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 23 вересня в Україні очікується місцями невеликий дощ, температура повітря вдень сягатиме 24 градусів тепла.