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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Уманщині: помер один із постраждалих

Ракетний удар по Уманщині: помер один із постраждалих

Київ • УНН

 • 365804 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Уманщині 8 серпня у лікарні помер один із постраждалих. Про це в Telegram повідомив голова Черкасської ОВА Ігор Табурець, інформує УНН.

Цитата

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям", – написав Табурець.

Додамо

За даними голови ОВА, стан іншого потерпілого зараз середньої тяжкості, але стабільний.

Нагадаємо

8 серпня на Уманщині уламки збитої ворожої ракети пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей дістали поранення.

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