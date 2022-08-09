Ракетний удар по Уманщині: помер один із постраждалих

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"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям", – написав Табурець.

Додамо

За даними голови ОВА, стан іншого потерпілого зараз середньої тяжкості, але стабільний.

Нагадаємо

8 серпня на Уманщині уламки збитої ворожої ракети пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей дістали поранення.