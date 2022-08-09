Ракетний удар по Уманщині: помер один із постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Уманщині 8 серпня у лікарні помер один із постраждалих. Про це в Telegram повідомив голова Черкасської ОВА Ігор Табурець, інформує УНН.
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"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям", – написав Табурець.
Додамо
За даними голови ОВА, стан іншого потерпілого зараз середньої тяжкості, але стабільний.
Нагадаємо
8 серпня на Уманщині уламки збитої ворожої ракети пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей дістали поранення.