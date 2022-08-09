Ракетный удар по Уманщине: умер один из пострадавших

Цитата

"К сожалению, в больнице умер один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось – полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", – написал Табурец.

Добавим

По данным главы ОВА, состояние другого потерпевшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

Напомним

8 августа под Уманью обломки сбитой вражеской ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.