Ракетна атака рф на Запоріжжя: пошкоджено об’єкти в 4 районах, зокрема заклади освіти та охорони здоровʼя

У Запоріжжі внаслідок сьогоднішнього ракетного удару ворога за попередніми даними пошкоджено об’єкти в 4-ох районах, зокрема житлові будинки, три заклади освіти та заклад охорони здоровʼя. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами начальника ОВА, попередньо, пошкоджено такі об’єкти в 4-ох районах міста:

15 житлових будинків та 6 нежитлових;

3-и заклади освіти;



заклад охорони здоровʼя;



гараж та автомобілі.



Федоров вказав, що для усунення наслідків задіяні всі необхідні служби міста.

Доповнення

Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнала також пожежна частина в Запоріжжі.

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