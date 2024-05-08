Ракетна атака рф на Запоріжжя: пошкоджено об’єкти в 4 районах, зокрема заклади освіти та охорони здоровʼя
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф пошкоджено об'єкти у 4 районах Запоріжжя, зокрема житлові будинки, 3 навчальні заклади та медичний заклад.
У Запоріжжі внаслідок сьогоднішнього ракетного удару ворога за попередніми даними пошкоджено об’єкти в 4-ох районах, зокрема житлові будинки, три заклади освіти та заклад охорони здоровʼя. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За словами начальника ОВА, попередньо, пошкоджено такі об’єкти в 4-ох районах міста:
- 15 житлових будинків та 6 нежитлових;
- 3-и заклади освіти;
- заклад охорони здоровʼя;
- гараж та автомобілі.
Федоров вказав, що для усунення наслідків задіяні всі необхідні служби міста.
Доповнення
Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнала також пожежна частина в Запоріжжі.
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