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Ракетна атака рф на Запоріжжя: пошкоджено об’єкти в 4 районах, зокрема заклади освіти та охорони здоровʼя

Ракетна атака рф на Запоріжжя: пошкоджено об’єкти в 4 районах, зокрема заклади освіти та охорони здоровʼя

Київ • УНН

 • 16680 перегляди

Внаслідок ракетного удару рф пошкоджено об'єкти у 4 районах Запоріжжя, зокрема житлові будинки, 3 навчальні заклади та медичний заклад.

У Запоріжжі внаслідок сьогоднішнього ракетного удару ворога за попередніми даними пошкоджено об’єкти в 4-ох районах, зокрема житлові будинки, три заклади освіти та заклад охорони здоровʼя. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі 

За словами начальника ОВА, попередньо, пошкоджено такі об’єкти в 4-ох районах міста:

  •  15 житлових будинків та 6 нежитлових; 
  •  3-и заклади освіти; 
  •  заклад охорони здоровʼя; 
  •  гараж та автомобілі. 

Федоров вказав, що для усунення наслідків задіяні всі необхідні служби міста. 

Доповнення 

Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнала також пожежна частина в Запоріжжі. 

росіяни завдали ракетні удари по Запоріжжю, у районі під час авіаудару рф поранено чоловіка08.05.24, 08:17 • 21277 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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