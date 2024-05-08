Ракетная атака рф на Запорожье: повреждены объекты в 4 районах, в том числе учреждения образования и здравоохранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  41393 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  154658 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  145133 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  148111 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  226468 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109573 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120562 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120667 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120905 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229128 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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30 апреля 2024, 14:32  •  492863 просмотра

Ракетная атака рф на Запорожье: повреждены объекты в 4 районах, в том числе учреждения образования и здравоохранения

В результате ракетного удара рф повреждены объекты в 4 районах Запорожья, в частности жилые дома, 3 учебных заведения и медицинское учреждение.

Война •   •  6734 просмотра
Ракетная атака рф на Запорожье: повреждены объекты в 4 районах, в том числе учреждения образования и здравоохранения

Рада рассмотрит вопрос повышения зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Парламент планирует рассмотреть законопроект о повышении заработной платы государственным служащим отдельных судов путем применения соответствующих региональных коэффициентов, исходя из численности населения населенного пункта, в котором расположен суд.

Экономика •   •  7480 просмотра
Рада рассмотрит вопрос повышения зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

База платных подписчиков Tinder упала на 9% в годовом исчислении до менее чем 10 миллионов в последнем квартале, не дотянув до оценок аналитиков, на фоне того, как Match Group борется за удержание пользователей на фоне ценовых изменений и снижения потребительских расходов.

Экономика •   •  10075 просмотра
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

К формированию Реестра оборудования для производства табачных изделий следует привлечь Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, чтобы эффективно бороться с нелегальным рынком табачной продукции.

Экономика •   •  41393 просмотра
Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение

Спикер украинского парламента подписал распоряжение, которое позволяет журналистам освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении во время военного положения.

Общество •   •  8898 просмотра
Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное

Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение за убийство подростка, который в состоянии алкогольного опьянения толкнул его в окно на станции фуникулера в Киеве.

Киев •   •  7180 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

На День памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или "корабль на 3". Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.

Общество •   •  6880 просмотра
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.

Война •   •  8494 просмотра
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

США приостанавливают поставки оружия в Израиль из-за опасений относительно возможного вторжения в Рафах в Газе.

Новости Мира •   •  7121 просмотра
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

41-летний российский солдат дезертировал с фронта в Украине и был задержан в Польше после того, как незаконно пересек белорусскую границу, пытаясь попасть в Европу.

Война •   •  8168 просмотра
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине