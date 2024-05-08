Ракетная атака рф на Запорожье: повреждены объекты в 4 районах, в том числе учреждения образования и здравоохранения

В Запорожье в результате сегодняшнего ракетного удара врага по предварительным данным повреждены объекты в 4-х районах, в частности жилые дома, три учебных заведения и учреждение здравоохранения. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам начальника ОВА, предварительно, повреждены такие объекты в 4-ех районах города:

15 жилых домов и 6 нежилых;

3-и учебные заведения;



учреждение здравоохранения;



гараж и автомобили.



Федоров указал, что для устранения последствий задействованы все необходимые службы города.

Дополнение

Вследствие ракетных ударов разрушениям подверглась также пожарная часть в Запорожье.

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