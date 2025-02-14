Радіаційний фон у Києві та області в нормі після атаки дрона на ЧАЕС
Київ • УНН
Після удару російського безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки. Пожежу локалізовано, системи моніторингу фіксують нормальний радіаційний фон у Києві та області.
Радіаційний фон у Києві та області в межах норми. Про це повідомляє Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
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Системи моніторингу працюють безперервно, здійснюючи заміри кожні три години.
Міські служби координують дії з екстреними підрозділами, що залучені до ліквідації наслідків атаки російського дрона на Чорнобильську зону. У разі загострення ситуації Київська аварійно-рятувальна служба готова оперативно відреагувати та надати необхідну допомогу.
Нагадаємо
Після удару ворожого безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки нового безпечного конфайнменту. Пожежу локалізовано, радіаційний фон залишається в нормі.
Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати - Міндовкілля14.02.25, 22:46 • 30816 переглядiв