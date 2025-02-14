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05:23 • 17540 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123322 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183059 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147442 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138908 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117393 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108029 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142272 перегляди

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Радіаційний фон у Києві та області в нормі після атаки дрона на ЧАЕС

Радіаційний фон у Києві та області в нормі після атаки дрона на ЧАЕС

Київ • УНН

 • 39316 перегляди

Після удару російського безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки. Пожежу локалізовано, системи моніторингу фіксують нормальний радіаційний фон у Києві та області.

Радіаційний фон у Києві та області в межах норми. Про це повідомляє Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Деталі

Системи моніторингу працюють безперервно, здійснюючи заміри кожні три години. 

Міські служби координують дії з екстреними підрозділами, що залучені до ліквідації наслідків атаки російського дрона на Чорнобильську зону. У разі загострення ситуації Київська аварійно-рятувальна служба готова оперативно відреагувати та надати необхідну допомогу.

Нагадаємо

Після удару ворожого безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки нового безпечного конфайнменту. Пожежу локалізовано, радіаційний фон залишається в нормі.

Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати - Міндовкілля14.02.25, 22:46 • 30816 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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