Радіаційний фон у Києві та області в нормі після атаки дрона на ЧАЕС

Радіаційний фон у Києві та області в межах норми. Про це повідомляє Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

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Системи моніторингу працюють безперервно, здійснюючи заміри кожні три години.

Міські служби координують дії з екстреними підрозділами, що залучені до ліквідації наслідків атаки російського дрона на Чорнобильську зону. У разі загострення ситуації Київська аварійно-рятувальна служба готова оперативно відреагувати та надати необхідну допомогу.

Нагадаємо

Після удару ворожого безпілотника на ЧАЕС загорілася зовнішня обшивка Арки нового безпечного конфайнменту. Пожежу локалізовано, радіаційний фон залишається в нормі.

Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати - Міндовкілля