Радиационный фон в Киеве и области в норме после атаки дрона на ЧАЭС

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Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 113089 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 146796 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 125601 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 124926 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 117952 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 113162 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 113508 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 110287 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 141853 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145218 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Радиационный фон в Киеве и области в норме после атаки дрона на ЧАЭС

Радиационный фон в Киеве и области в норме после атаки дрона на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 6496 просмотра

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После удара российского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки. Пожар локализован, системы мониторинга фиксируют нормальный радиационный фон в Киеве и области.

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы. Об этом сообщает Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

Системы мониторинга работают непрерывно, осуществляя замеры каждые три часа. 

Городские службы координируют действия с экстренными подразделениями, привлеченными к ликвидации последствий атаки российского дрона на Чернобыльскую зону. В случае обострения ситуации Киевская аварийно-спасательная служба готова оперативно отреагировать и оказать необходимую помощь.

Напомним

После удара вражеского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки нового безопасного конфайнмента. Пожар локализован, радиационный фон остается в норме.

Возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды14.02.25, 22:46 • 8930 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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