Радиационный фон в Киеве и области в норме после атаки дрона на ЧАЭС
Киев • УНН
После удара российского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки. Пожар локализован, системы мониторинга фиксируют нормальный радиационный фон в Киеве и области.
Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы. Об этом сообщает Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
Системы мониторинга работают непрерывно, осуществляя замеры каждые три часа.
Городские службы координируют действия с экстренными подразделениями, привлеченными к ликвидации последствий атаки российского дрона на Чернобыльскую зону. В случае обострения ситуации Киевская аварийно-спасательная служба готова оперативно отреагировать и оказать необходимую помощь.
Напомним
После удара вражеского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки нового безопасного конфайнмента. Пожар локализован, радиационный фон остается в норме.
Возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды14.02.25, 22:46 • 8930 просмотров