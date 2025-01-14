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Рада ЄС схвалила: Швейцарія приєднається до проекту PESCO "Військова мобільність"

Рада ЄС схвалила: Швейцарія приєднається до проекту PESCO "Військова мобільність"

Київ • УНН

 • 30203 перегляди

ЄС схвалив запрошення Швейцарії до участі в проекті PESCO "Військова мобільність". Проект спрямований на оптимізацію транспортування військових сил та техніки між країнами ЄС.

Європейський Союз готується запросити Швейцарію до участі у проекті PESCO "Військова мобільність". Про це повідомляє Рада Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, це дозволить Нідерландам, які координують проект, офіційно звернутися до Швейцарії із запрошенням.

Відповідний запит Швейцарія направила у вересні 2024 року. Після підписання адміністративної угоди з PESCO вона отримає статус повноправного учасника. 

Проект "Військова мобільність" спрямований на оптимізацію транспортування військових сил та техніки між країнами ЄС. Він охоплює всі основні види транспорту і передбачає спрощення процедур перетину кордонів, що є критично важливим для забезпечення оперативності. Раніше до цієї ініціативи приєдналися Канада, Норвегія, США та Велика Британія. 

Швейцарія, відома своєю нейтральністю, отримає змогу сприяти спільній оборонній стратегії Європи, зберігаючи власні принципи.

Швейцарія готова надати платформу для зустрічі Трампа з путіним12.01.25, 08:31 • 31784 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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