Рада ЄС схвалила: Швейцарія приєднається до проекту PESCO "Військова мобільність"
Київ • УНН
ЄС схвалив запрошення Швейцарії до участі в проекті PESCO "Військова мобільність". Проект спрямований на оптимізацію транспортування військових сил та техніки між країнами ЄС.
Європейський Союз готується запросити Швейцарію до участі у проекті PESCO "Військова мобільність". Про це повідомляє Рада Європейського Союзу, передає УНН.
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Згідно з інформацією, це дозволить Нідерландам, які координують проект, офіційно звернутися до Швейцарії із запрошенням.
Відповідний запит Швейцарія направила у вересні 2024 року. Після підписання адміністративної угоди з PESCO вона отримає статус повноправного учасника.
Проект "Військова мобільність" спрямований на оптимізацію транспортування військових сил та техніки між країнами ЄС. Він охоплює всі основні види транспорту і передбачає спрощення процедур перетину кордонів, що є критично важливим для забезпечення оперативності. Раніше до цієї ініціативи приєдналися Канада, Норвегія, США та Велика Британія.
Швейцарія, відома своєю нейтральністю, отримає змогу сприяти спільній оборонній стратегії Європи, зберігаючи власні принципи.
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