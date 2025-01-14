Совет ЕС одобрил: Швейцария присоединится к проекту PESCO "Военная мобильность"

Европейский Союз готовится пригласить Швейцарию к участию в проекте PESCO "Военная мобильность". Об этом сообщает Совет Европейского Союза, передает УНН.

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Согласно информации, это позволит Нидерландам, которые координируют проект, официально обратиться к Швейцарии с приглашением.

Соответствующий запрос Швейцария направила в сентябре 2024 года. После подписания административного соглашения с PESCO она получит статус полноправного участника.

Проект "Военная мобильность" направлен на оптимизацию транспортировки военных сил и техники между странами ЕС. Он охватывает все основные виды транспорта и предусматривает упрощение процедур пересечения границ, что является критически важным для обеспечения оперативности. Ранее к этой инициативе присоединились Канада, Норвегия, США и Великобритания.

Швейцария, известная своей нейтральностью, получит возможность способствовать общей оборонной стратегии Европы, сохраняя собственные принципы.

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