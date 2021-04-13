Рада доручила уряду забезпечити належну профілактику, діагностики та лікування дітей з діабетом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок прийняла в цілому проект постанови № 4042 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет. Відповідне рішення підтримали 326 народних обранців, передає кореспондент УНН.
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"Законопроект стосується дітей, хворих на діабет. Їх налічується біля 10 тис. на всю країну. Якщо правильно не діагностувати та не лікувати цих дітей, як наслідок ми можемо отримати нефункціональних інвалідів, які держава все життя буде утримувати за свій кошт", - сказав нардеп від "За майбутнє" Антон Поляков, представляючи законопроект в Раді.
Деталі
Проектом Постанови пропонується надати доручення Кабінету Міністрів невідкладно розглянути питання щодо:
1) створення і забезпечення належного функціонування системи профілактики та діагностики дітей на цукровий діабет;
2) включення скринінгу цукрового діабету до щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів серед дітей;
3) забезпечення закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, які здійснюють щорічні обов’язкові медичні профілактичні огляди серед дітей спеціальними технічними засобами для забору крові та вимірювання рівня цукру в крові за рахунок коштів державного бюджету;
4) забезпечення впровадження міжнародних стандартів (протоколів) надання медичної допомоги дітям хворим на цукровий діабет;
5) удосконалення порядку забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення в частині забезпечення дітей хворих на цукровий діабет приладами безперервного контролю цукру та розхідними матеріалами за кошти державного бюджету;
6) передбачення фінансування заходів необхідних на реалізацію зазначеної Постанови за рахунок медичної субвенції на відповідний бюджетний період.
Як зазначається у висновку головного комітету, уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримала прийняття вказаного проекту постанови.
Сам же Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалив рішення рекомендувати Раді включити проект постанови до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання та за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу.
Довідково
Як стверджують автори законопроекту, поширеність діабету в Україні збільшилася на половину за останніх 10 років. Майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в України є наслідком захворювання на діабет.
Зазначається, що останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, які потребують лікування препаратами інсуліну.
Так, станом на 1 квітня 2020 року, за даними Української Діабетичної Федерації, в Україні зафіксовано хворих на цукровий діабет:
- дітей 0-13 років: хлопчиків – 3007, дівчат – 2887;
- дітей 14-17 років: хлопчиків – 1884, дівчат – 1630.
Доповнення
Як повідомляв УНН, за даними ООН, від цукрового діабету в світі страждають 422 млн осіб, а 1,6 млн - щорічно помирають від причин, пов'язаних з діабетом.