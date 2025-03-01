путін зустрівся з високопоставленим чиновником Північної Кореї і обговорив поглиблення співпраці між країнами
Київ • УНН
У кремлі відбулася зустріч путіна з членом Політбюро ЦК Трудової партії Кореї Лі Хі Йоном. Сторони обговорили поглиблення "співробітництва" між країнами та обмінялися привітаннями від лідерів держав.
В кремлі відбулася зустріч між президентом росії володимиром путіним та Лі Хі Йоном, членом Політбюро Центрального Комітету Трудової партії Кореї, секретарем Центрального Комітету партії та головою Центральної ревізійної комісії ТПК. Про це повідомляють державні ЗМІ Пхеньяна, пише УНН.
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Під час зустрічі путін передав найкращі побажання та вітання Голові Державного управління КНДР Кім Чен Ину. Лі Хі Йон передав відповідне привітання від лідера Північної Кореї. За інформацією, путін високо оцінив стратегічне "партнерство" між росією та КНДР, підкресливши важливість розвитку відносин між двома країнами, що набули колосального розвитку в 2024 році.
Зокрема, повідомляється, що путін висловив упевненість, що Протокол про розширення і поглиблення багатопланового "співробітництва" між ТПК та партією "Єдина росія" на 2025-2027 роки стане важливим етапом у розвитку співпраці між правлячими партіями двох країн.
Нагадаємо
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, росія посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю для підтримки війни в Україні.
Зокрема, Кирило Буданов заявив 23 лютого, що половина російських боєприпасів надходить з Північної Кореї і КДР розпочала масштабні поставки 170-мм самохідних артилерійських установок і 240-мм реактивних систем залпового вогню.