путин встретился с высокопоставленным чиновником Северной Кореи и обсудил углубление сотрудничества между странами
Киев • УНН
В кремле состоялась встреча путина с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном. Стороны обсудили углубление "сотрудничества" между странами и обменялись поздравлениями от лидеров государств.
В кремле состоялась встреча между президентом россии владимиром путиным и Ли Хи Еном, членом Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, секретарем Центрального Комитета партии и председателем Центральной ревизионной комиссии ТПК. Об этом сообщают государственные СМИ Пхеньяна, пишет УНН.
Детали
Во время встречи путин передал наилучшие пожелания и поздравления Председателю Государственного управления КНДР Ким Чен Ыну. Ли Хи Йон передал соответствующее поздравление от лидера Северной Кореи. По информации, Путин высоко оценил стратегическое "партнерство" между Россией и КНДР, подчеркнув важность развития отношений между двумя странами, которые приобрели колоссальное развитие в 2024 году.
В частности, сообщается, что путин выразил уверенность, что Протокол о расширении и углублении многопланового "сотрудничества" между ТПК и партией "Единая Россия" на 2025-2027 годы станет важным этапом в развитии сотрудничества между правящими партиями двух стран.
Напомним
Согласно отчету Института изучения войны, россия усиливает военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей для поддержки войны в Украине.
В частности, Кирилл Буданов заявил 23 февраля, что половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.